你沒見過的常玉 戴忠仁公開最野性作品

戴忠仁訪問常玉收藏家施俊兆。（圖／戴忠仁提供）

戴忠仁節目將曝光常玉最野性的作品。（圖／戴忠仁提供）

資深主播戴忠仁主持的《國寶檔案》昨(10日)播出「相約在巴黎的常玉專輯」獲得極大迴響，今晚第二集將播出「在台灣遇見常玉」，將介紹外界沒見過的常玉作品。

戴忠仁日前專訪了目前全球最重要的常玉收藏家施俊兆，戴忠仁這次專訪也是電視史上常玉私人收藏最大規模的一次曝光，觀眾將可以看到目前存是常玉唯一成套的油畫和石膏雕塑的作品。也可以看到常玉最野性的作品，還有前所未見常玉所畫的鯊魚！戴忠仁說更重要的是這集節目，大家可以看到常玉早中晚期的作品，和他傳奇一生的映照。

《國寶檔案》「在台灣遇見常玉專輯」今晚（4/11）11點人間衛視頻道首播。

(中時電子報)