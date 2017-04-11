搶攻母親節商機 高雄福華名品春夏新品8折起。（柯宗緯攝）

搶攻母親節商機 高雄福華名品春夏新品8折起。（柯宗緯攝）

搶攻母親節商機，高雄福華名品4/13(四)至5/22(一)舉辦母親節促銷活動，4/15(六)下午2:00於三樓大班廊舉辦春夏時尚秀，春夏新品全面8折起。

2017年設計師女裝JETEZO、張養真、歐妮爾GRAND ONIL、李卉羚LAFA LEE、MARTIN&RED、山崎隆史Yamasaki Takashi、貝爾尼斯bernis、許艷玲YEN LIN HSU春夏聯合發表會，2017春天，女人如玫瑰般的美麗，繽紛花卉襲捲時尚舞台，嬌柔花朵幻化為服裝上的刺繡，立體的剪裁及浪漫的色彩拼接，透現女性嫵媚優雅的女人味，細膩層次與輕盈的蕾絲、雪紡紗及百摺薄紗..等布料，讓女性行走間流動飄逸的魅力，完美詮釋女人優雅恬靜的氣質。

高雄福華名品營業課長李薰飛課長表示2017年JETEZO、張養真、歐妮爾GRAND ONIL、李卉羚LAFA LEE、MARTIN&RED、貝爾尼斯bernis、許艷玲YEN LIN HSU春夏女裝以自信、浪漫、飄逸為設計宗旨，立體剪裁搭配透膚薄紗感的柔軟布料及手工珠繡、蕾絲拼接，展現多層次的豐厚感，完美詮釋了女人浪漫如花般的特質。

而俏皮甜美的蝴蝶、純真的花卉印花、擁抱夏日海邊的渡假風格、中性又不失柔美的褲裝..等元素，營造優雅又撲朔迷離的慵懶氣息，透過精緻的蕾絲、刺繡..等多重技法，烘托出嬌柔女性曼妙的曲線。套上青金石藍、草木綠、火焰紅、甘藍綠、榛果褐、蓍草粉紅、島嶼天堂藍..等色調，展現都會女性獨特又自由的風情，讓本季女裝更具摩登、性感，完美演繹多彩且優雅的「夢幻花園」。

山崎隆史Yamasaki Takashi女裝一向以抓皺、波浪、立體感為設計重點，大量的抓皺與荷葉波浪隨著服裝的線條蔓延，套上異國情調胭脂紅、銀灰、艷黃、桃紫、金色..等色調，堆疊出獨一無二的都會女子新風格，演繹多彩且優雅的「夏日花園」。

高雄福華名品促銷課長陳鈞鴻表示，4/15(六)服裝秀當日參展女裝春夏新品全面8折起，二樓張養真、許艷玲YEN LIN HSU、李卉羚LAFA LEE、歐妮爾GRAND ONIL、山崎隆史Yamasaki Takashi、貝爾尼斯bernis活動當日購買春夏新品單筆消費滿5000元即可現抵500元。

JETEZO、張養真女裝活動當日櫃內消費不限金額即贈精美禮物一份(贈完為止)，JETEZO及MARTIN&RED女裝活動當日購買春夏新品單筆消費滿10000元即可現抵1000元(依此類推)，4/15(六)起憑名品當日單櫃單筆滿5000元(含)以上發票，即可兌換「名品500元抵用券＋茱莉蔻兒SPA買一送一優惠券」1份，滿10000元(含)以上發票即可兌換2份依此類推，限量600份，送完為止。走在時代尖端的名媛靚女，千萬別錯過省錢血拼的機會，添購時尚新品趁現在。

(中時)