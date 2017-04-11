男子跳軌身亡 警助頭七找到回家路
患有精神疾病33歲黃姓男子本月2日，在台鐵板橋車站第2月台跳軌，卡在列車底盤，全身多處外傷，送醫後不治，由於黃男身上沒有任何證件，經由海山警分局巡佐蔡淑女協助，逐一比對失蹤人口資料，在黃男的頭七日順利確認身分，家屬相當感謝。
本月2日晚間10時許，台鐵板橋車站第2月台列車進站時，列車司機見1名男子不明原因突然跳下月台，司機立即通報行控中心轉報119，救護人員到場發現男子卡在列車底盤，全身多處外傷，仍有意識，救出後已緊急送往亞東醫院急救，急救後仍回天乏術。
由於跳軌男身上沒有證件，指紋也無結果，讓處理警察傷透腦筋。海山警分局尋人高手、巡佐蔡淑女逐一比對失蹤人口協尋名單，終於黃男的頭七日連絡上家屬，讓跳軌男子在頭七前找到回家的路。
黃父表示，兒子長期精神疾病所苦，當晚，沒有回家原不以為意，但這次超過3日仍無任何音訊，才驚覺幾天前曾提及要去跳水，擔心得趕緊報警協尋。非常感謝警察熱心主動幫忙，讓他能迅速找到兒子，也在頭七去板橋鐵路月台招魂，心中百般不捨的接回孩子返家。
海山警分局呼籲，家中有精神疾病患者，要主動送醫持續接受治療，讓病患心情可以獲得紓緩，多花時間陪伴病患，並且教導病患正向思考，面對困境，或是尋求相關專業精神科醫師或心理諮商輔導人員協助，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。
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