恆春洋蔥產期到 公所搶攻國內外市場

恆春洋蔥產季到，鎮公所將帶著嗆辣鮮甜的3色洋蔥與洋蔥蛋捲、洋蔥酥等洋蔥加工食品，北上推廣。（周綾昀攝）

恆春洋蔥在落山風的吹拂下，不但球莖大，也顯得鮮脆甜美，因此長期以來一直都是日本人的最愛，現正值產季，鎮公所為提升洋蔥產業國際知名度，與增加農民收益，15日將北上新北市板橋熱區，把南台灣的嗆辣鮮甜滋味，分享出去。

每年3至4月底的恆春洋蔥產季來臨，由於有落山風的特殊氣候，使得恆春半島的洋蔥球莖大，風味也佳，長期以來一直以外銷日本為主，並供應國內市場及外銷市場，讓恆春鎮冠上「洋蔥鎮」的稱號。

恆春鎮長盧玉棟表示，恆春半島洋蔥種植面積約600公項，鎮內就包辦220公頃，現金黃金洋蔥大球15公斤每包350元、中球300元、小球則是250元，且恆春洋蔥較鮮甜，也適合開發副產品，如洋蔥蛋捲、洋蔥酥、洋蔥餅及帶著一抹清新的洋蔥味、天然的果香與辛香夾雜的「洋蔥紅酒」更是熱門。

為了讓更多人嚐到國境之南的嗆甜滋味，恆春鎮公所即將於15日北上到新北市板橋熱區，舉辦洋蔥等產業促銷暨節能減碳宣導活動，希望藉此提升洋蔥產業國際知名度，增加農民收益，與行銷恆春的洋蔥特色產業。

活動也邀請悠活、夏都、凱撒、福華等墾丁各大飯店廚師，現場料理酥炸洋蔥花、洋蔥炒米粉、和風芥末子洋蔥沙拉及涼拌泰式洋蔥等料理，參展民眾還能免費享用這些主廚料理。

(中時)