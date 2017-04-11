護樹團體抗議市府變相讓遠雄復工 柯P未發一語

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北市都發局昨核准大巨蛋進行14項防災維護工程，並強調並非同意大巨蛋復工，卻引發護樹團體不滿，認為市府核准的工項，除損傷維護、防洪排水、全區地下室完整結構及防火披覆上漆等4項，其他10項是外牆、看台等工程，與防災公安根本無關，北市府是變相讓遠雄復工。

護樹團體今趁柯文哲進入議會施政報告前，在議會門口抗議表示，柯遇大巨蛋核心爭議問題就猛打太極，遇黑心集團就棄械投降，痛批柯一直把「正直誠信」掛嘴邊，遇到大巨蛋就轉彎，要求他說清楚，落實開放政府的承諾；柯文哲接下抗議書後，並未多做表示，隨即快步進入議會。

(中時)