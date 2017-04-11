走出2年低潮 花蓮海星高中啦啦隊重返冠軍寶座

海星高中全女子競技啦啦隊走出2年低潮，新力軍再次重返榮耀。（張祈翻攝）

再次奪下冠軍，隊員們喜極而泣。（張祈翻攝）

海星高中擁有花東唯一一支全女子競技啦啦隊，成軍19年來奪下超過10座冠軍，但自2014年奪冠後，因大批主力畢業，後繼無人走入低潮，2年來重頭開始，今年全國競賽中重返冠軍寶座，學生們更激動的落淚擁抱大喊：我們回來了！

花蓮私立海星高中啦啦隊自1998年創立女子競技啦啦隊，在全國啦啦隊賽事中表現亮眼，自2014年奪冠後，面臨主力隊員畢業潮進入低潮，因隊上光環不再，家長、學生升學考量，隊上招生不易，甚至面臨人數不足的困境。

指導老師之一的尤聖潔自3年前加入團隊，帶領隊員重頭開始，本身是田徑專長選手的尤聖潔說，競技啦啦隊的技巧是進入海星後跟著學生學習，每一個動作、每一個口號對彼此都是全新體驗，過去2年來參賽雖未能得獎，但學生表現漸入佳境，今年再次奪冠，大家都感到非常興奮。

全國各地共有36所學校、73支隊伍角逐最高榮耀寶座，尤聖潔表示，如今如願摘下高中大團體組全女生組的冠軍，學校及家長會對他們的支持最幕後重要支柱，因為要維持一支20人以上的運動團隊，並不是一件容易的事情，讓學生能無後顧之憂，專心練習與參加競賽。

校長孔令堅也親自到場為隊員加油，他說，當成績公布的那一刻，許多選手當場喜極而泣、落下眼淚，因為冠軍的成績不僅肯定她們的努力與堅持，更奠定未來在舞台上的自信，這支花東唯一的競技啦啦隊隊伍，重新寫下自己的榮耀紀錄。

(中時)