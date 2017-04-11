疑金錢糾紛男子機捷外被毆 警方追查中

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34歲彭姓男子今天下午疑因金錢糾紛，在機場捷運新莊區副都心捷運站1號出口遭3人毆打。新莊警方循線追查中。

119消防人員獲報到場時，彭男頭部有撕裂傷，意識清醒，無生命危險，立即送往台北醫院治療。

警方指出，彭男下午在機捷A4站1號出口前遭3名男子持器械毆打。警網趕抵時3男已離開現場，初步了解，雙方認識，疑有金錢糾紛，現已循線追查中。1060411

(中央社)