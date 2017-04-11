篩愛滋 屏東5處販賣機200元買唾篩劑

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屏東縣衛生局推展「愛滋病毒在家唾液篩檢試劑(簡稱愛滋唾篩劑)」，今天起縣內5處販賣機同時開賣；另外，縣衛生局及恆春衛生所開放現金購買試劑，衛生福利部還有網購。

這5處愛滋唾篩劑販賣機為內埔鄉全家超商壽比店、墾丁順興藥局、東港碼頭東琉線交通客船聯營處廁所處、屏東市廣東路家安藥師藥局與大武路信成藥局。

衛生局及恆春衛生所開放現金購買試劑，只要支付新台幣200元取得試劑，完成自行篩檢後至計畫網頁（http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest）登錄結果並提供可轉帳的郵局/銀行帳戶資料，疾病管制署會退回預先支付的200元試劑費用。

另外，今年特別新增超商取貨服務，民眾只要至專屬網站登記（http://otc.cdc.gov.tw/buy），就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得試劑，讓民眾更容易購得唾篩試劑。

衛生局表示，去年屏東共售出約400組試劑，其中67%由自動販賣機購得，購買者以年輕人居多，高達98.1%的購買者表示唾篩劑篩檢簡單。

衛生局表示，目前屏東縣只獲得480組分配數，將會持續爭取。

相關服務內容及試劑提供地點可參閱計畫網頁（http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest），或撥打國內24小時免付費防疫專線1922（或0800-001922）或屏東縣政府衛生局08-7379006防疫專線洽詢。1060411

(中央社)