桌球亞錦賽負陸 中華隊並列男團季軍

中華隊今天在桌球亞錦賽男團4強賽，以0比3不敵尋求衛冕的中國大陸隊，最後在這次賽事並列季軍。

2017年亞洲桌球錦標賽在中國大陸的無錫進行，其中男子團體賽的部分，中華隊雖缺少老將莊智淵壓陣，但仍一路打進4強，要與地主中國大陸爭奪晉級冠軍賽的機會。

第1點中華隊世界排名29名的陳建安以7比11、6比11、5比11不敵世界排名第2的樊振東，讓中華隊先以0比1落後。

第2點中華隊世界排名91名的廖振珽以6比11、5比11、7比11敗給世界球王馬龍，讓中華隊陷入0比2的落後。

第3點中華隊世界排名179名，年僅20歲的小將楊恆韋對上世界第4的張繼科毫無懼色，首局一度以11比10握有局點，可惜遭到逆轉，以11比13先丟1局。

次局楊恆韋把握張繼科失誤過多的機會，一度取得8比2領先優勢，並率先以10比8「聽牌」，雖然張繼科此時展開反撲，楊恆韋仍驚險以12比10收下次局，並將戰局扳平。

第3局楊恆韋延續次局氣勢，一波4比0開局站上領先，但經驗豐富的張繼科立即調整腳步，強勢打出10比1反擊，讓楊恆韋以8比11丟掉第3局。

末局楊恆韋緊咬比數，可惜不敵張繼科的強勢攻擊，只能在以8比11丟掉關鍵一局，並在最終以1比3敗在張繼科手下。

在3點打完後，中華隊就以0比3敗給中國大陸，但仍在本次賽事的男團項目並列季軍。1060411

(中央社)