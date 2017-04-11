扎根環境教育 桃園招募「說書人」

說書人將巡迴朗讀獲獎繪本的故事。（葉臻攝）

桃園市政府環保局為了推動環保教育，今年將召募20名「說書人」，在桃園各區巡迴，分享環境教育獲獎繪本的故事，環保局表示只要是年滿18歲的桃園市民，通過課程訓練後就能開始「說書」，報名至本月17日為止。

環保局表示，只要是年滿18歲的桃園市民就可以報名當「說書人」，本次招收人數以20人為限，若報名超過名額限制，將組成遴選小組排定正取及備取人員。

「準說書人」經過課程訓練後，今年7月至9月間，將配合桃園市環境教育體驗季系列活動，擔任13行政區巡迴說故事活動的說書人，並至桃園市各國小擔任說故事人員，報名期限至4月17日為止，歡迎對環保故事、教育有興趣的民眾踴躍報名，活動結束說書人也會獲得鐘點費予以鼓勵。

(中時)