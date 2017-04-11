原民照服員專班起薪30k超搶手 報名即額滿

花蓮縣衛生局首度開辦原住民照服員專班，昨天在秀林鄉衛生所開辦原住民照服員專班，共吸引36名報名參加。（張祈翻攝）

長照2.0上路，花蓮縣內服務對象由原先6千多人上升至1萬3千多人，服務項目由原先的8項增加至17項，為補實照服人力缺口，花蓮縣衛生局創全國之先在秀林鄉衛生所開辦原住民照服員專班，並開出起薪30k待遇，獲得民眾熱烈迴響，報名開跑即額滿。

花蓮縣衛生局首度開辦原住民照服員專班，在秀林鄉衛生所開辦原住民照服員專班，以在地訓練在地服務的模式，提供就業機會及提升留任意願，盼能改善長照1.0僅有2成投入職場的困境。

花蓮縣衛生局長李宏滿指出，2017年照顧服務員尚需補足334至369名人力缺口，其中以居家照顧和社區式服務單位人力需求最大，學員們結訓後能與部落現行長照服務銜接，未來也將參與文化健康站、巷弄長照站、日間照護、日托等活動，在地文化及語言優勢大大提昇長照服務品質。

原住民照服員專班預計招收30名學員，中央針對照服員薪資結構喊出平均月薪3萬元起等利多誘因，開課訊息一出隨即滿額，報名學員多達36人，具原住民身份者約佔9成。

為期90小時的「在地化照顧服員教育訓練」，課程內容除了基本課程、實習課程之外，並聘請原住民師資提供更貼近照護現況的教學，課程於本月10日開課，於25日認證考試，通過者將成為第一線社區照顧服務員。李宏滿指出，透過在地訓練在地服務的模式建立，能複製更多社區辦理，下一步將針對新住民開設專班。

(中時)