「沒有調查權就沒有真相！」 原民要求納入促轉條例

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原民今天控訴。（陳宜加攝）

原住民反對原民會日前公布的傳統領域劃設辦法，夜宿凱道抗爭第48天，不滿調查遲遲沒有進展，今天再度出面控訴，質疑沒有調查權、便沒有真相，也就無法實現轉型正義，要求政府應將原住民納入促轉條例，給予法源依據。

原民團體指出，去年8月蔡英文代表項原住民族道歉後，總統府針對原住民族轉型正義，陸續設立「蘭嶼核廢料設置真相調查小組」與「總統府原住民族轉型正義委員會」，但至今半年，兩者調查遲遲沒有具體進展，形同虛設。

原民團體說，相較同樣於去年8月通過的《不當黨產條例》，至今不當黨產處理委員會共開會17次、訂定7項法規、舉辦4場聽證會，更已兩度凍結國民黨銀行帳戶等，動作「快如閃電」，落差之大的根本原因，在於「調查權」。

原民團體控訴，「蘭嶼核廢料設置真相調查小組」至今仍調不到政府相關機關提供資料、原轉會也無法檢視真相動作，檢視兩者均缺乏法源依據，僅有較低階的政規則，因此缺乏調查權，蔡英文對原住民族人承諾恐註定跳票。

「沒有調查就沒有真相、沒有真相就沒有正義。」原民歌手巴奈說，蔡英文曾說原住民族轉型正義不需要法源，因為資料都在行政機關手上，但僅能透過「邀請」、「洽請」等方式，只能空等相關單位資料，根本無從調查。

「如果有更好的選擇，原住民為什麼要住在凱道？」巴奈說，原住民已經犧牲太久，傳統領域劃設辦法一紙公告，便取走原民百萬公頃土地，盼蔡英文勇敢扛起台灣人民對他的期望。

原民歌手那布更痛批，總統將原民族人帶進總統府，以為要和解、結果卻是要殲滅。前原民台長馬耀˙比吼表示，政府促轉條例應該納入原住民，唯有法源依據才能有調查權。

(中時)