農博將試營運 桃園好禮品嘗在地味道
桃園農業博覽會將從22日至5月14日在新屋區試營運，為了讓參訪的民眾了解桃園農業特色，市府聯合桃園伴手禮協會、金蘭食品及手信坊公司，11日宣布將於試營運期間，提供超過1萬份的好禮，讓民眾有機會品嚐桃園在地味道的好商品。
副市長游建華表示，桃園是稻米之鄉、山海觀光、產業豐沛、擁有多元民族文化的城市，更是台灣國際門戶，具有全台最大草花生產地及北台灣米食之鄉，為感謝業者的支持贊助，市府特別頒發感謝獎牌。
桃園市伴手禮協會理事長陳兆義表示，協會網羅過去獲得桃園市金牌好店、伴手裡的產品，目前會員超過百人，希望未來能有500個以上的規模，讓更多人能可以知道在地的產品。
經發局長朱松偉、副局長陳文德表示，桃園企業豐富多元，為了讓農業博覽會更具特色，特別邀請了於去年成立的「桃園市伴手禮協會」，為農博設計紀念好禮，協會成員如金蘭公司、桃園酒廠、大房食品、維穀力企業、向記等，皆為桃園在地深根特色產業。
(中時)
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