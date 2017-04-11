李明哲遭拘留 張小月：大陸不應用政治理由干預
針對李明哲遭大陸拘留一事，陸委會主委張小月表示，牽涉到人民基本權利和人身安全的事情，兩岸應溝通對話來加以解決，放在最優先的順序來處哩，不應該用政治理由加以干預。
針對李明哲遭拘留一事，陸委會今日下午舉行國際記者會，張小月作以上表示。
張小月直言，對岸始終拒絕回應，對此我方表達嚴正抗議跟不滿，呼籲大陸不應再漠視我方訴求，兩岸盡快展開溝通對話。
張小月還稱，大陸至今都還沒透過官方管道，說明逮捕李明哲的案情，留置李的地點，目前也未向外界通報，我方再度呼籲大陸對外公開說明事情真相，公布地點，盡快同意家屬探視。
(中時)
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