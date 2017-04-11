三峽中園街火警 疑有婦人受困

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三峽區中園街81號一棟7層樓建築物於今日下午5時許發生火警，疑有一名行動不便的婦人受困內。（吳堂靖翻攝）

新北三峽區中園街81號一棟7層樓建築物於今日下午5時許發生火警，5樓冒出火舌。鄰居表示，疑有一名行動不便的婦人受困，目前已派遣7分隊、中、大隊前往搶救。警消提醒民眾請繞道、勿圍觀，以免發生危險。

(中時)