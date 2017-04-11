張小月：李明哲可能關押廣東但無法查證

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行政院大陸委員會主委張小月今天說，前民進黨黨工李明哲可能被關押在廣東，不過，此訊息不是透過兩岸官方管道得知，因此，目前無法查證、無法證實。

張小月再度向對岸提出三大要求，第一，請公布李明哲是因為什麼原因被拘留；第二，李明哲目前被限制人身自由，目前人被關押在什麼地方。第三，希望對岸能同意家屬前往大陸，探視李明哲。

針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯事件，行政院大陸委員會預定下午5時召開國際記者會，由張小月主持。

長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。

李明哲的妻子李凈瑜原定4月10日赴陸尋夫，卻遭中國大陸註銷台胞證。對此，陸委會當天發布新聞稿表達嚴正抗議，並呼籲陸方儘速透過雙方既有管道聯繫通報及處理。

李凈瑜10日晚間發表公開信指出，她不會讓李明哲為了獲得自由而失去尊嚴，「中國再強大，只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴」。

針對李明哲事件，立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與陸方交涉。1060411

(中央社)