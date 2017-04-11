國際旅展 教育部推出運動觀光主題館

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「2017台中國際旅展」14日登場，教育部推廣運動，挑選了12件運動遊程，補助最高新台幣2000元，將在旅展中推出「運動觀光主題館」，讓民眾體驗豐富、趣味的旅遊。

「2017台中國際旅展」14日在大台中國際會展中心登場，匯集420家國內外旅遊參展，550個攤位提供民眾旅遊選擇，今天召開展前記者會。

國外旅遊部分，業者表示，這次主推自台中出發的國外旅行，日本九州輕旅行5日只要新台幣3萬1800元起、韓國團4日遊下殺只要1萬1900元起。

國內旅遊部分，交通部觀光局、台中、南投等政府單位參加旅展推廣在地觀光；新竹小叮噹科學園區推出室內滑雪場，暑假時候讓大人、小孩都能清涼一下；麗寶樂園推出陸上樂園記卡免費升等，暑假天天暢玩水陸雙園，只要銅板價。

還有多家五星級飯店推出超值餐券搶客，福華飯店推出下殺39折的住宿券以及1套2張1380元的聯合餐券；林酒店推出餐券買6送1；雲朗觀光集團則推出最低6.1折「雲品美饌分享券」與最低4折起的「京兆軒粵式雙人餐券」。1060411

(中央社)