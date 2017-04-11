菲律賓漁民在黃岩島捕魚 中國大陸海警在旁巡弋

部分菲律賓漁船在中國海警的許可下在相關海域進行作業，6艘中國海警船在黃岩島海域維持秩序。（圖／鳳凰網）

中國大陸漁船噸位更大，動力、載荷方面遠超菲律賓漁船。圖為中國大陸漁船在黃岩島海域作業。（圖／鳳凰網）

菲律賓的漁船外形比較奇特，又被稱為螃蟹船，整艘船以修長的船體為主軸，船的兩側各有四根外伸出去的支架，因樣子有些像螃蟹的腳而得名。（圖／鳳凰網）

菲律賓漁民近日在南海的黃岩島附近捕魚，而中國大陸海警船則在島海域巡弋維持秩序，似乎顯示菲律賓漁民和中國大陸漁民在黃岩島彼此友好共存。

根據鳳凰網報導，有部分菲律賓漁船在相關海域進行作業，6艘中國海警船則在黃岩島海域維持秩序，菲律賓漁民表示，「發號施令的仍是中國，但從去年10月開始，中國已不再驅逐菲律賓漁船，而是允許他們在黃岩島海域捕魚。」報導說，中國大陸漁船和菲律賓漁船同時在黃岩島作業，彼此友好共存，人數比約為1:10。

報導也介紹了雙方的漁船，中國大陸漁船噸位大，動力、載荷方面遠超菲律賓漁船。菲律賓的漁船外形比較奇特，又被稱為螃蟹船，整艘船以修長的船體為主軸，船的兩側各有四根外伸出去的支架，因樣子有些像螃蟹的腳而得名。

菲律賓漁民有時會抱怨中國漁民的競爭激烈。當了20年漁民的菲律賓人羅薩爾說，「中國人捕得更多，菲律賓人得與他們共用，但他們不打擾我們，有些人還會幫忙」。

2012年6月，菲律賓海軍試圖扣押在黃岩島海域撈捕大扇貝的中國大陸漁民，後來演變成中國海監船與菲律賓海軍在當地對峙長達3個月。

中國大陸外交部發言人華春瑩於4月10日表示，「黃岩島是中國固有領土。去年，基於中菲友好情誼，中方對菲漁民赴黃岩島附近海域相關區域捕魚一事，作出妥善安排。」

(中時電子報)