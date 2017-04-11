菲律賓漁民在黃岩島捕魚 中國大陸海警在旁巡弋
菲律賓漁民近日在南海的黃岩島附近捕魚，而中國大陸海警船則在島海域巡弋維持秩序，似乎顯示菲律賓漁民和中國大陸漁民在黃岩島彼此友好共存。
根據鳳凰網報導，有部分菲律賓漁船在相關海域進行作業，6艘中國海警船則在黃岩島海域維持秩序，菲律賓漁民表示，「發號施令的仍是中國，但從去年10月開始，中國已不再驅逐菲律賓漁船，而是允許他們在黃岩島海域捕魚。」報導說，中國大陸漁船和菲律賓漁船同時在黃岩島作業，彼此友好共存，人數比約為1:10。
報導也介紹了雙方的漁船，中國大陸漁船噸位大，動力、載荷方面遠超菲律賓漁船。菲律賓的漁船外形比較奇特，又被稱為螃蟹船，整艘船以修長的船體為主軸，船的兩側各有四根外伸出去的支架，因樣子有些像螃蟹的腳而得名。
菲律賓漁民有時會抱怨中國漁民的競爭激烈。當了20年漁民的菲律賓人羅薩爾說，「中國人捕得更多，菲律賓人得與他們共用，但他們不打擾我們，有些人還會幫忙」。
2012年6月，菲律賓海軍試圖扣押在黃岩島海域撈捕大扇貝的中國大陸漁民，後來演變成中國海監船與菲律賓海軍在當地對峙長達3個月。
中國大陸外交部發言人華春瑩於4月10日表示，「黃岩島是中國固有領土。去年，基於中菲友好情誼，中方對菲漁民赴黃岩島附近海域相關區域捕魚一事，作出妥善安排。」
(中時電子報)
關鍵字：黃岩島
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。