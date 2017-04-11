澎湖區漁會抽驗魚貨衛生 全部合格

我要評比

為控管澎湖縣未上市水產品品質及使本縣縣民買魚消費安心，縣府農漁局配合漁業署政策積極輔導澎湖區漁會於每月不定期在所屬第三漁港魚市場執行抽驗進場魚貨衛生工作。

主要檢驗項目計有：二氧化硫、甲醛(福馬林)、過氧化氫、硼砂及螢光劑等5種常用保鮮劑， 106年3月14、20及30日對本縣進場魚貨進行採樣，抽驗物種計有狗母、沙腸、盤魚、加網魚、午仔魚，梭魚、白魚、紅魚、金鐘、牛尾魚、臭肚魚、肉魚，共計24件，所有採樣樣品皆呈陰性反應，全部合格。

縣府農漁局將持續輔導澎湖區漁會辦理第三漁港魚市場執行抽驗進場魚貨衛生工作，請縣民安心購買消費享用。

(中時)