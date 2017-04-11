106年第二次專門職業及技術人員高普考試開始報名
考選部訂於106年7月22日至7月24日分梯次舉辦106年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、106年專門職業及技術人員高等考試助產師等13類科考試。
同年7月29日至7月30日分別在臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮及臺東6考區舉行106年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、高等暨普通考試驗光人員考試；同年7月30日（星期日）至31日（星期一）在臺北考區舉行牙體技術師考試。
考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理，自106年4月18日起至4月27日下午5時止受理報名，請有意報考的民眾至考選部全球資訊網(網址http：//www.moex.gov.tw，點選網路報名主站或分站，即可進入網路報名資訊系統入口網站，或以網址http：//register.moex.gov.tw（主站）；http：//register.moex2.nat.gov.tw（分站）直接進入系統)報名。
澎湖縣政府人事處表示，是類考試有關電腦化測驗相關事宜，應考人可透過考選部全球資訊網首頁「應考人專區」之「電腦化測驗專區」查閱操作解說及進行線上應試模擬練習，以熟悉應試注意事項及應試系統操作方式。
另為免報名截止日前應考人集中上網，造成網路流量壅塞，影響個人報名作業，請有意願報考之應考人於報名截止日前，儘早完成報名作業，以維自身權益。
(中時)
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