日皇退位後 二皇子將被稱為「秋篠宮皇嗣殿下」

日本政府正在研討有關天皇退位的相關法令，對於二皇子秋篠宮的稱號，因為他將是皇太子德仁繼位天皇之後的第一順位皇位繼承人，也是天皇家族中唯一有男嗣的皇族，故擬稱為「秋篠宮皇嗣殿下」。

日皇明仁退位後，皇太子德仁將繼任新天皇，德仁的弟弟秋篠宮並非皇太子，因而引發稱號問題的討論。日本政府為了讓日本國內外了解秋篠宮可能成為下一個天皇的地位，故擬給予他一個新的稱號「秋篠宮皇嗣殿下」。

另外，在修法時也考慮給予秋篠宮同等於皇太子的待遇，秋篠宮家的皇族費將增加到和皇太子同級的待遇。

《每日新聞》報導，日本政府預定於5月提出的天皇退位特例法案概要已大致明朗。退位的天皇稱號為「上皇」、皇后為「上皇后」，敬稱都加上「陛下」。

在制度設計上，退位的天皇雖然仍是皇族，但為避免「國家的象徵」二重化且考慮到高齡退位等問題，退位的天皇將被排除在皇位繼承順位及攝政就位的對象之外，也不能成為皇室會議的議員。

上皇的葬儀和墓地將與天皇同級，行「大喪之禮」，也有「陵」。天皇和皇后退位後將成為內廷皇族，生計與天皇家一起，生活費由內廷費支出，還將新設輔佐上皇和上皇后的組織。

(中時)