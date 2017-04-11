鋒面晚來 人工增雨情況不如預期
據中央氣象局預報，本週鋒面來襲，水利署把握這波水氣進行人工增雨。今日針對石門、寶二及明德水庫集水區進行人工增雨，但是成效不佳。水利署主秘黃宏莆稱，鋒面比預期晚，今晚入夜以後降雨才會較明顯。
黃宏莆指出，此次降雨量不如預期，北部大約4毫米左右，中部10毫米左右；分別來看各水庫降雨量，鯉魚潭15毫米、永和山10毫米、寶二4毫米、石門僅1毫米。
此次人工增雨區域以北部石門、寶二及明德水庫等為目標。今晨空軍司令部從屏東基地派出2架C-130H型機，至桃園、新竹等地上空，以潑灑清水方式施作空中增雨作業。
黃宏莆表示，隨著鋒面南移，明日增雨重點在於嘉南地區，預定明晨針對烏山頭、曾文及南化水庫進行人工增雨作業。黃宏莆指出，南部水情較去年緊繃，但是目前水情還在控制內。
水利署預計將於本月底召開水情會議，屆時將評估近期鋒面是否有效舒緩水情壓力。經濟部常務次長楊偉甫日前受訪曾表示，若4月底中南部水情狀況仍未明顯紓緩，將有可能在5月進入第2階段限水。
(工商)
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