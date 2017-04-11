遊覽車訪桃園鐵木瀑布沒電 員警熱心助復電

桃園市復興區轄雲里9日有遊覽車因為電瓶無電無法發動，由警方找來民眾協助發電。(賴佑維翻攝)

桃園市復興區轄雲里9日有遊覽車因為電瓶無電無法發動，大溪警分局轄雲派出所接獲報案，立即聯絡轄內修車場，不料因逢假日修車廠沒有營業，警方靈機一動找來附近居民，以串聯發上接電，幫遊覽車復電成功。

警方表示，該旅行團從台北市到霞雲里鐵木瀑布健行，但司機下車時忘了關閉車內燈光及大燈，所幸警方找來鐵牛車及小貨車到現場接電，駕駛及在場乘客對於警方的即時救援深表感謝之意。

(中時)