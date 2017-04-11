高應大與越南同塔大學簽合作備忘錄
高雄應用科技大學積極配合政府新南向政策，培育具國際觀的跨領域優秀人才，11日與越南同塔大學校長NGUYEN VAN DE等一行人簽署合作備忘錄（MOU），未來兩校將加強雙方學術交流合作。
簽署合作備忘錄於建工校區行政大樓第一會議室舉行，高應大校長楊慶煜、國際長黃義俊等校內主管及越南學生熱烈歡迎同塔大學校長等人，並配合規畫為期14天的教學研究工作坊，鼓勵同塔大學師生來高應大進行多媒體教學應用與實務經驗交流。
校長楊慶煜表示，目前高應大積極推動校園國際化，近年已與越南12所大學簽訂合作備忘錄進行教育交流，建立聯合學位學程、國際交換學生與學術研究合作。
楊慶煜說，高應大在越南也有為數眾多傑出校友，目前任教於越南同塔大學的陳懷藍博士，正是去年高應大化材系博士班畢業的優秀校友，很高興能與同塔大學簽署合作協定，增進雙方教育及學術上的交流，相信對師生接軌國際有所幫助。
越南同塔大學參訪團一行4人包括同塔大學校長NGUYEN VAN DE、政治教育與社會工作系主任LE KIM OANH、財務會計與計劃室主任NGUYEN MINH DUC、國際長NGUYEN ANH THU等，此行除了簽署兩校合作備忘錄外，也將參訪夢時代及佛陀紀念館等高雄在地知名的景點。
同塔大學於2003年成立，目前設有13個系所，學生規模大約10600名，以培育擁有高技術能力人才、加強科學研究及培育教師為最高使命，以協助發展湄公河三角洲的經濟社會發展，目前是越南湄公河區域優秀師生培育的重點大學；附近地區有許多台商進駐設廠，該校畢業生就業率百分之百。
(中時)
關鍵字：高應大
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