新聞深喉嚨》太陽花衝立院無罪 攻政院11人有罪！司法自打臉？

中天新聞

「太陽花」學運攻占行政院案，台北地院10日宣判，共11人分別被依妨害公務、毀損公物罪判決有罪，全案可上訴。其中值得注意的是，被起訴煽惑他人犯罪的魏揚、陳廷豪、許立等8人，合議庭認為，他們在臉書媒介散布不滿言詞或在抗議運動中帶領群眾，是為了「提振士氣」，沒有煽惑他人犯罪的犯意，所以無罪。而陳建斌、黃國陽等8人惡意阻攔衝撞員警、出言辱警，與警發生危險推擠，甚至「蓋布袋」偷襲警察，所以分別判處3到5月徒刑，得易科罰金。檢方另起訴王晟亦、郭修豪竊取濃煙逃生包與防毒面具，涉加重竊盜罪，但法官認為他們並無據為己有的「犯意」，判二人無罪。「喊衝」提振士氣，「偷竊」並無犯意…，未來的抗爭者看清楚了嗎？

323攻佔行政院11人有罪，318攻佔立法院卻全部無罪，類似的抗爭，先後宣判為何結果大不同？在318無罪宣判中，法官判出中華民國破天荒的「公民不服從」七要件，為何不能適用於323攻佔行政院？更大的問題是，法官為何可以主張所謂「公民不服從」來判無罪，「公民不服從」到底入了哪條法律？而有的法官稱「公民不服從」，有的法官不主張「公民不服從」，未來的判決豈不是完全亂了套？全憑個別法官心證，被告只能碰運氣？

中天新聞

台大高材生張彥文2014年懷疑林姓女友欲分手，當街砍殺女友47刀致死，一審被依殺人罪判無期徒刑，台灣高等法院11日改判張彥文21年6月。當初一審時，台大醫院鑑定張彥文智力優秀，因過去生活在家庭暴力陰影下，形成明顯的邊緣性及依賴性人格障礙特質，精神科治療或心理治療有可能修正他的行為。一審法院「毋寧相信」張「非全無教化可能性」，無處以極刑必要，判張無期徒刑。檢方上訴，沒想到二審判得更輕！近日各種匪夷所思的判例，一再打擊國人對於司法的信心，除了「太陽花」與張彥文的判例，有性侵犯竟被減刑減到不用坐牢，有製毒師因為相信台灣判刑較輕從國外逃回。還有《新聞深喉嚨》曾討論過的，「走路工」竟然變成勞務報酬，未來檢察官還要抓賄選嗎？這個國家的司法到底怎麼了？

前民進黨工李明哲的妻子李淨瑜，10日上午台胞證遭註銷無法飛往北京，當天晚間又發表一封公開信說，中國政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，海陸兩會及國安單位在對岸的眼中，竟然連一個掮客的份量都不如。如果她繞過政府接受一個掮客的條件，她就是出賣台灣的尊嚴。她會再站起來，絕不跟強權哀求，就像曾經在台灣歷史中見識過的先賢先烈一樣，「我必須戰鬥下去，我不會讓我先生為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生」。李淨瑜也表示，中國再強大，「也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴」。這一字一句，都不像是在協商，倒像是對外挑釁中國大陸，對內撩撥支持者情緒。越來越讓人難以理解，李淨瑜到底是要救夫？還是在積蓄個人政治能量？

中天新聞

無論如何，李淨瑜終究還是被拘留者家屬的身分，要如何救夫，旁人難以置喙。但可能與全民相關而不容忽視的命題是，李明哲被捕或許要與早先台灣逮捕所謂「共諜」周泓旭同時探討，兩岸關係惡化是否已經到了互相動手「抓人」的地步？而抓了人，也因官方協商管道全斷，過去兩岸簽署的司法互助等協議也形同具文，該如何是好？如今李明哲案牽涉政治，顯得敏感又複雜，未來若有單純的刑事或經濟犯罪，難道也要因為政治因素陷入僵局，導致國人權益受損嗎？

中天新聞

美國聯合航空9日晚間因超賣機票、乘客過多，竟然將已登機的一名華裔男乘客強行拖下機，過程極其粗暴，導致該男衣衫不整、血跡四濺。影片被同機乘客拍下並上傳網路，引發輿論批評。聯合航空解釋，當天經電腦抽選請該名乘客下機，但對方卻不願配合，因此請警察協助。華裔男乘客則表示自己是醫生，隔天早晨有約診，並揚言要找律師。航空公司告知若不下機，將通知航空警察，在雙方僵持之下，隨後有3名航警前來將男子從座位上架起來並強行拖走，無視其他乘客發聲抗議。如今影片在網路上瘋傳，聯航超賣機票又粗暴趕客引發眾怒，也挑起種族歧視的敏感議題？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)