台中工地吊臂掉落 1人現場無生命跡象

(中央社記者趙麗妍台中11日電)台中市南屯區一處工地，今天下午傳出吊臂掉落，1人在現場已無生命跡象，另有2人待救援，台中市消防局趕赴現場救援中。

台中市消防局今天下午接獲民眾報案，立刻派遣相關救援人力前往現場救援。1060411

(中央社)