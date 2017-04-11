聯合航空有權趕乘客 業者質疑是否恰當

美國聯合航空昨天一架從芝加哥起飛的班機超賣機位，為讓機組人員上機，聯航強迫一名登機乘客下機，儘管公司有權這麼做，業界仍質疑其適當性。航空業專家說，這重創聯航形象。

「今日美國報」（USA Today）報導，這名男子被趕離座位，拖到飛機前方時，數名乘客驚恐地反應。這架從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）飛往肯塔基州路易斯市的班機，是由聯合快捷航空公司（United Express）子公司共和航空（Republic Airlines）營運。

聯航發言人蓋林（Jonathan Guerin）說，這起事件部分肇因於，聯航必須讓機組人員搭上這架超賣班機，以讓他們抵達路易斯市。

但強制乘客下機的影片登上全美頭條，玷汙聯合航空的公關名聲。兩週前聯航才遭受猛烈批評，原因是不讓兩名女孩持員工通行證件登機，因為她們穿著緊身內搭褲。但這次更糟的是，此案乘客是已經登機。

「航空周刊」（Airline Weekly）編輯凱普蘭（Seth Kaplan）說：「你在乘客登機後，為了讓員工上機，再把乘客請下機，一般都會認為，公司會竭力避免這種事發生。」其他人也認為聯航可以處理得更好。

航空票價監察組織網站（Airfare Watchdog）經營人霍比卡（George Hobica）說：「在我報導與服務於航空業的40年來，我見過許多場面，但這起事件是空前糟糕的公關。急待解決的問題是，為什麼他們等到每個人都登機後，才發現需要搭載更多員工？」

對乘客來說，當班機「超賣」時，他們擁有的權利少得驚人。

聯邦規範沒有阻止航空公司販售比班機容納量還多的機位，航空業表示，這項做法讓航空公司在評估預期不會出現的乘客人數後，還可以填滿班機座位。

一般而言，航空公司會在超賣班機上詢問是否有自願者，承諾替他們轉搭不同班機給予某種補償。如果沒有多少自願者，航空公司一般會拉高補償金額，直到有足夠乘客同意搭乘其他班機。

如果沒有找到足夠自願者，航空公司有權決定誰該被「趕」下機，不過通常是發生在登機前。

乘客購買機票時，航空業者會在「運載合約」表明他們受這項規範約束。不過，很少有乘客閱讀這些附屬細則，且這類合約通常不會詳述這類情勢的明確狀況。

此外，聯航沒有明確的嚴謹規定，只說「所有其他機位確認的乘客登機優先順序，可能依據乘客的票價艙等、旅程、哩程酬賓計畫會員狀態以及在未安排預訂機位情況下的乘客登機時間等決定。」

儘管如此，業界觀察家表示，聯合航空讓這種事發生，還是令他們感到意外。（譯者：中央社張曉雯）1060411

(中央社)