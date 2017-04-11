老爺行旅傳藝登場 背包客床位千元有找

宜蘭傳藝中心又有新面貌，老爺行旅今天正式開幕，以習藝為主軸，要讓旅客住得好玩得好，還提供104個背包客床位，小資族也住得起。

看準傳統藝術對海外市場吸引力，老爺酒店集團進駐宜蘭傳藝中心，旗下宜蘭傳藝老爺行旅今天正式開幕，期盼以「習藝」為主軸的全新旅宿型態，創造不一樣的住宿體驗。

宜蘭傳藝老爺行旅董事長沈方正今天表示，宜蘭傳藝行旅雖然開幕，但卻只完成20%，還有80%要和宜蘭傳藝中心、在地人文結合，未來會慢慢發生。

「傳藝中心內販售的很多東西很有意思，但民眾不知道怎麼用。」沈方正說，老爺行旅不只提供住宿，未來這些設計融入到客房，旅客知道怎麼使用，才有意願購買。

不只創造觀光收益，他也表示，將邀請年輕藝術家駐村，提供住宿，讓年輕藝術家有表演機會，旅客在園區內的角落可不定時欣賞到台灣傳統演出，還可以到傳藝中心內上體驗課，旅行也能滿載而歸。

搶攻年輕人和背包客市場，宜蘭傳藝老爺行旅設置了104個背包客床位，每人只要新台幣800元就可入住，沈方正說，這些房間過去是匠師的宿舍，但是由於匠師多離不開家鄉，導致使用率低，因此接手後決定改為背包客空間。

位在環島一號線上，隨著來台騎單車的外國人越來越多，沈方正表示，這不只是老爺集團首度嘗試推出背包客床位，也是宜蘭首度有背包客旅館，每間房間4個床位，還設有客廳和簡單廚房，希望可以吸引更多年輕族和國外旅客。

除了背包客房，館內還設置了家庭客房，採2房1廳的模式，適合親子同遊或朋友結伴。1060411

(中央社)