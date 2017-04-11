張小月呼籲對岸 讓家屬探視李明哲

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行政院大陸委員會今天召開有關李明哲案的國際記者會，強調政府透過兩岸暨有管道溝通，但中國大陸官方至今未有回應，政府呼籲對岸盡速公布真相，並讓家屬前往探視李明哲。

陸委會今天下午召開李明哲案國際記者會，主委張小月在會中表示，總統蔡英文和行政院長林全對李明哲案高度重視。政府認為，對牽涉國民人身安全和人民基本權益的案件，兩岸應該優先處理，不應有政治考量。

張小月說，為了此案，政府透過兩岸既有機制和對岸溝通，海峽交流基金會數度以信件和電話與大陸的海峽兩岸關係協會聯絡，法務部與刑事局也透過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協議與對岸溝通。

她說，但中國大陸官方始終拒絕回應，也未依照兩岸共打和司法互助協議公布案情。

張小月說，對此，政府表達抗議，呼籲中國大陸不應漠視訴求，要求大陸應盡快同意家屬探視李明哲。政府會盡一切努力，確保國人的人身安全和國家尊嚴。

長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。

大陸國台辦3月29日的例行記者會上，首次證實李明哲涉嫌從事「危害國家安全活動」，已接受有關部門調查。1060411

(中央社)