花千元買彩券 他只為了....

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嘉義天主教中華聖母基金會執行長黎世宏為籌募經費，自掏腰包每周花1000元買彩券，盼中大獎建失智家園。（高錦如攝）

一群年齡平均78歲的長輩親手製作愛心香皂，為嘉義天主教中華聖母基金會，籌募失智家園經費。（高錦如攝）

高錦如/嘉義報導

嘉義天主教中華聖母基金會為籌建第一座「社區型失智症複合式照顧家園」，積極到處募款，但自去年年底募款經費統計至今，竟募不到1成，執行長黎世宏甚至自掏腰包每周花1000元買彩券，盼中大獎籌建家園；今中埔鄉隆興村長青活力站長輩也親手製作愛心皂義賣。

執行長黎世宏說，從去年年底就開始募款，所需經費為6200萬元，截至目前為止僅募到400多萬元，連1成都不到，因此每周自掏腰包花1000元買彩券，日日盼財神爺能眷顧基金會，讓他們可以在嘉義建置這個家園、幫助患者。

黎世宏表示，最近向企業團體募款，他們都反映照顧人數太少，寧願拿相同的捐款去救助獨居老人，並無奈地說，照護的重點在於質而非量。

為協助籌募經費，今在中埔鄉隆興村社區，近20多位平均年齡為78歲的長輩親手製作愛心皂義賣。

有意購買愛心手工皂者，可洽詢05-2780040轉3301。

(中時)