抗議漁會吸血 漁民吶喊「還我錢來」
「還我錢來」，台東縣成功鎮部分漁民因提高漁保投保薪資額度，被懷疑詐領勞退金，遭法院判刑定讞，會員不滿漁會超收款項，責任卻全推給漁民，多年來態度消極，11日有近百位漁民在漁會信用部前拉白布條抗議，要求還他們血汗錢。
1997年、前任總幹事任內，成功區漁會實施「漁民自動報繳制度」，讓漁民可依實際漁獲所得申請提高薪資所得及勞保保費，即原本最低薪資17880元投保，提高到4萬2000元納保；許多漁民近幾年退休，就仰賴這筆勞退金養老。
未料卻在3年前遭勞保局提告偽造薪資所得、詐欺罪，上百人經判決有罪，甚至被扣押存款，勞退金遭追繳。
「壓榨無知漁民，還我錢來」，近百位漁民今天在成功區漁會信用部前拉白布條抗議，發起人楊瑞華說，當初漁會要漁民投保，一年多繳8700多元，至少都繳了3年，最多甚至有5、6年，現在漁民被判刑定讞，多繳的錢至少應該還給漁民，此外，漁會會員費全國最高，也應該調降。
新港區漁會總幹事蔡富榮說，「漁民自動報繳」制度是前總幹事在1997年立下，當時未經代表大會通過，所以不合法，2011年間被勞保局送地檢署偵查，包括漁會也被追繳罰款100多萬元，承辦人員被判緩刑，漁會已概括承受、付出慘痛代價，且收取的費用幾乎都用於漁民服務，漁民應該向始作俑者抗議，而不是找漁會。
(中時)
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