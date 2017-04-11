其他管道營救李明哲？張小月：官方才能確認消息

關於李明哲遭大陸拘留一事，是否考慮非官方管道？陸委會主委張小月今表示，兩岸本來就有很好的溝通的管道，所有其他民間的方式，都不是正式管道，訊息很複雜，也都沒有辦法求證。

張小月稱，對於李明哲被拘留的原因，還是要透過正式的管道。李明哲妻子李淨瑜本人也這麼覺得，只有官方管道才是正確的管道，才能確認消息的真假，不要用任何理由，讓事情複雜化。

(中時)