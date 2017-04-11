工地天車吊送鋼材脫落 1死2傷

台中市南屯區豐偉路一處建築工地下午4點59分傳出工安意外。一名工人在地面用搖控器操作天車時，沒想到移位過程中吊勾的材料脫落，原本直立的大型鋼製品倒下，剛好壓在一名約30歲的男性工人身上。現場人員趕緊吊起大型鋼鐵製品救出他。該男子一度失去呼吸、心跳，現場無生命跡象。另外2名工人則掉落卡在5樓位置，2名傷者送往中山醫院大慶院區目前還在急救中。

(中時)