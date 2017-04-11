張小月：李明哲可能在廣州珠海 但無法求證
針對NGO（非政府組織）工作者、民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「危害國家安全」為由拘留，陸委會主委張小月下午召開國際記者會時表示，有訊息李明哲可能在廣州、珠海，但仍無法求證，訊息混亂，因此，她再次呼籲，兩岸儘早溝通對話加以解決，不應該政治理由干預阻饒。
外界質疑兩岸官方管道中斷，救援不力。張小月指出，兩岸在技術層面仍有互動，包含家屬託付的藥品，對岸海協會也確定簽收；另外，我方也提早2天掌握國台辦將公布李明哲相關訊息，政府沒有並未消極應對。
對於是否採取第三國或民間團體援救李明哲？張小月表示，政府採取的方式會逐步漸進，並跟李太太（李凈瑜）商量，看用什麼方式讓李明哲安全回到台灣。
她強調，所有民間方式都不是正式管道，訊息來源會很混亂，無法求證，因此她再次呼籲國台辦就人身安全事情等基本權利，能夠透過正式管道。
(旺報)
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