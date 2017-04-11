辯稱搭火車到東港 毒蟲遭員警打臉

毒蟲謊報搭火車來東港，讓員警啼笑皆非，最後找到男子的機車，並在車廂內發現毒品。（周綾昀翻攝）

東港有火車站？東港分局員警日前經過屏東東港鎮新生三路路段，發現男子見到警車後，心虛閃躲，警方隨口問他怎麼來東港，梁姓毒蟲竟扯謊說是搭火車前來，當場被員警打臉東港沒車站，隨即找到男子機車與車內毒品吸食器，並將梁男移送法辦。

東港分局東濱派出所所長郭瑾樺與警員蔡順益，日前執行擴大臨檢專案勤務時，針對轄內治安熱點加強巡視，行經東港鎮新生三路路段時，一名男子見到警車趕緊轉身閃躲，讓警方起疑。

郭瑾樺盤查男子身分，發現這名有毒品前科的56歲梁男設籍高雄，但詢問他怎麼來東港的，梁男不加思索說是搭火車前來，讓員警傻眼不已，原來東港並沒有火車站，雖前瞻基礎建設曾透露將有東港觀光鐵道進駐，但至今未定案。

警方反問梁男為何說謊，並在他身上找到1把機車鑰匙，梁男才鬆口自己騎機車來，員警在機車置物箱發現毒品吸食器及提撥器，經初篩均呈毒品甲基安非他命陽性反應，另採集尿液初步篩檢也呈現安非他命陽性反應，經偵詢後，警方將梁男依毒品危害防制條例罪移送偵辦。

(中時)