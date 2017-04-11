機捷票價議員嫌高 盼調降並開放愛心卡使用

機場捷運開通滿1個月，多位議員認為票價仍太貴，而市議員黃婉如爭取敬老愛心卡也可以在機捷使用，市長鄭文燦表示，會進行評估。（甘嘉雯攝）

桃園機場捷運票價，多位市議員認為太高，希望能夠再調降；桃園市長鄭文燦11日在施政報告時表示，機捷站與站之間的距離是2到3公里，與北市捷運只有500到800公尺的基礎並不相同；另外，市議員黃婉如表示，敬老愛心卡有800點，同樣是設在市民卡內，也是悠遊卡基礎，希望可以開放搭乘機捷。

黃婉如、陳美梅等人表示，敬老愛心卡有800點，希望可以開放搭乘機捷，且建議設桃園到林口長庚醫院的專車，方便桃園區民搭乘機捷；葉明月議員也認為捷運票價優惠不夠，135專案要湊到300人才能申請，希望能放寬。

鄭文燦表示，現行各縣市的敬老卡、愛心卡仍以適用公車搭乘扣抵為主，尚未與台鐵連線，而捷運系統則因《大眾捷運法》已提供長者乘車優惠，因此未納入扣抵；後續請交通局先就《大眾捷運法》長者乘車優惠資訊進行宣導，也請桃捷公司在培養運量及成本考量的前提下，研議電子票證是否有單趟優惠的可行性。

(中時)