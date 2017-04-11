機捷票價議員嫌高 盼調降並開放愛心卡使用
桃園機場捷運票價，多位市議員認為太高，希望能夠再調降；桃園市長鄭文燦11日在施政報告時表示，機捷站與站之間的距離是2到3公里，與北市捷運只有500到800公尺的基礎並不相同；另外，市議員黃婉如表示，敬老愛心卡有800點，同樣是設在市民卡內，也是悠遊卡基礎，希望可以開放搭乘機捷。
黃婉如、陳美梅等人表示，敬老愛心卡有800點，希望可以開放搭乘機捷，且建議設桃園到林口長庚醫院的專車，方便桃園區民搭乘機捷；葉明月議員也認為捷運票價優惠不夠，135專案要湊到300人才能申請，希望能放寬。
鄭文燦表示，現行各縣市的敬老卡、愛心卡仍以適用公車搭乘扣抵為主，尚未與台鐵連線，而捷運系統則因《大眾捷運法》已提供長者乘車優惠，因此未納入扣抵；後續請交通局先就《大眾捷運法》長者乘車優惠資訊進行宣導，也請桃捷公司在培養運量及成本考量的前提下，研議電子票證是否有單趟優惠的可行性。
(中時)
關鍵字：機場捷運
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。