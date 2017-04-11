夢工廠梅精狂銷 添利器產量倍增
梅精對人體有益，10多年前獲醫界實驗證實，並通過市場考驗！最近3、4年來更吸引陸客大量搶購，南投縣信義鄉農會梅子夢工廠有鑑於市場供需平衡，今年決定加購專製梅精的梅果，從以往的15萬公斤倍增為30萬公斤，並添新設備！
梅子夢工廠廠長張勝正表示，新添購的梅果去核及榨汁系統，造價百萬元。為符合產能及效率，這套設備幾乎是量身裁衣，完全依梅子夢工廠的需求而設計，3月下旬組裝後，歷半個多月的修正和微調，今天11日正式啟用，效能真的是百分百！
張勝正說，今年青梅雖然歉收、僅約正常年的3分之1，但5日開市以來，收購業務相當順利，除了用以製造梅精的30萬公斤外，另圓周26mm至29mm的L級、29mm以上的LL級，也各將依需求量收購用來製作脆梅和Q梅，全廠總收購量預估不會低於40萬公斤。
梅子夢工廠表示，上周L級開盤價為每公斤60元，目前大約也維持此穩定價錢；17日製作Q梅的LL級大顆梅將開始價購，但行情如何端視市場機制作決定！
梅子對人體有益，古醫典早有記載；日本人萃取其精華，稱可強化人體免疫系統；2005年中國醫大針對梅精成分及功能，進行動物藥理實驗，由該校育成中心主導，生物科技博士吳介信主持，確認對動物生理功能有明顯改善。
(中時)
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