脊髓損傷協會辦路跑 報名人數竟不到1成
嘉義縣脊髓損傷協會為募集「脊髓損傷家園」經費，規畫舉辦5月份路跑活動，但自上個月25日起，報名人數統計至今僅只有300多人，報名人數不到1成，甚至無法打平開銷。
許錦雪說，自2015年開始籌建規畫設立「脊髓損傷家園」，提供傷者第一時間的支持與協助、幫助他們走出陰影，但從3月25日發布消息後，報名人數統計至目前僅300多人，但報名截止只到4月25日，讓他們相當憂心，因理想目標為2600人，現連1000人次都無法達標，根本無法打平開銷。
許錦雪說，此次路跑除分為一般人與輪椅身障路跑組，最大的特點就是有開放60位名額讓民眾挑戰用輪椅來跑2公里，藉此體驗身障人士終身與輪椅為伍的艱辛，活動所得將作為「脊髓損傷家園」基金。
路跑活動報名截止為4月25日，有意者可上網報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。