脊髓損傷協會辦路跑 報名人數竟不到1成

嘉義縣脊髓損傷協會5月將開辦路跑活動，但至今報名人數卻不到1成。（高錦如攝）

嘉義縣脊髓損傷協會為募集「脊髓損傷家園」經費，規畫舉辦5月份路跑活動，但自上個月25日起，報名人數統計至今僅只有300多人，報名人數不到1成，甚至無法打平開銷。

許錦雪說，自2015年開始籌建規畫設立「脊髓損傷家園」，提供傷者第一時間的支持與協助、幫助他們走出陰影，但從3月25日發布消息後，報名人數統計至目前僅300多人，但報名截止只到4月25日，讓他們相當憂心，因理想目標為2600人，現連1000人次都無法達標，根本無法打平開銷。

許錦雪說，此次路跑除分為一般人與輪椅身障路跑組，最大的特點就是有開放60位名額讓民眾挑戰用輪椅來跑2公里，藉此體驗身障人士終身與輪椅為伍的艱辛，活動所得將作為「脊髓損傷家園」基金。

路跑活動報名截止為4月25日，有意者可上網報名。

(中時)