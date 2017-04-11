寶寶最喜歡聽誰的聲音？爸爸 媽媽 還是莫扎特？

(達志)

你知道胎兒最喜歡的聲音，是誰的聲音？是爸爸？媽媽？還是莫扎特？正確答案可能和你想的不一樣。

為了讓寶寶擁有好性格，更聰明、更有創造力，不少準媽媽會在懷孕期間嘗試各種胎教，例如給寶寶聽音樂，尤其是莫札特等胎教音樂，據說可以讓寶寶出生後智力高人一等。但這個說法其實並未獲得醫學研究證明，德國科學家甚至在研究後表示，讓孩子聽音樂並不會帶來任何認知能力上的優勢。

胎兒的聽覺在孕期第十五至二十周之間就開始發展，是五感中最早能接觸外界刺激的，這正是最大的迷思所在，因為胎兒被包在子宮與羊水中，雖然聽得到外界的聲音，但聽得並不清楚，「聽到」的聲音，並不是透過耳朵的空氣傳導，而是透過聲音骨傳導，所以唯一能真正聽清楚的聲音，是媽媽的聲音。

前兩年科學家重新審視了孕期媽媽聲音的重要性，讓寶寶聽自己媽媽或別人媽媽的聲音，同時在腦殼上做各種測試，結果發現所有寶寶在聽到媽媽的聲音時，大腦活動更顯著，媽媽的聲音還能激活和語言相關的腦區，但別人媽媽的聲音則沒有這樣的效果。

但的確曾有研究顯示，懷孕期間聽莫扎特音樂和史帝芬金的有聲小說，可提高孩子在幼兒期的摺紙能力，只是研究最後發現，重點不在於「聽什麼」，而是在於準媽媽「是否享受」這個聆聽的過程。

有更多研究可以印證的，其實是孕媽咪負面情緒對胎兒的影響。多個調查顯示，孕期焦慮和抑鬱（統稱為精神壓力，也包括工作壓力導致的，如總上夜班或者過於疲勞），可能造成早產，並影響胎兒發育，導致新生兒體重過輕、新生兒身長過短，而認知、情緒和行為方面的發育也會受到影響，使孩子的注意力難以集中，長大後更易患上精神和心理疾病。

一項長期追蹤的研究發現，孕期焦慮和童年以及青春期孩子的過動症有關，孕期焦慮的媽媽，生下的孩子在十四、十五歲中學階段，進行認知測試時的做題速度特別快，但卻錯更多，與一般孩子相比，行為衝動非常顯著，且智力測試的得分也較低。可見孕期真正有效且重要的胎教，就是「保持愉快的心情」，媽媽健康快樂，才有健康快樂的孩子。

在五感中，真正能在孕期進行「胎教」的其實是味覺，因為懷孕時期母親的飲食將影響孩子的味覺發展。很多孩子不喜歡吃胡蘿蔔，然而國際知名美國蒙尼奧化學感覺研究中心的研究人員曼尼拉和博尚發現，懷孕婦女在孕期最後三個月時多喝胡蘿蔔汁，寶寶在出生幾個月後，明顯對胡蘿蔔口味的嬰兒食品有較高偏好。

胎兒舌頭上的味蕾一般會在孕期十三至十五周間開始發育，研究人員認為，胎兒會透過母親的飲食習慣調整味蕾與腸胃道的發育。想要做好胎教的準媽媽，最重要的就是保持愉快的心情，其次就是盡量保持均衡的飲食，從孕期就開始培養不偏食的孩子，這將是影響孩子一輩子的重大資產。

文章引用自腎臟科醫師江守山的新書《安心好孕：江守山醫師教你遠離毒素，健康受孕、養胎、坐月子》/新自然主義出版社

(中時電子報)