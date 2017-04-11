財神爺過生日 祈求庇佑縣庫充盈
南投縣草屯鎮敦和宮今天舉行趙天君財神爺誕辰慶典及遶境祈福，南投縣長林明溱出席，祈求財神爺庇佑縣庫充盈、負債減少。
草屯鎮敦和宮趙天君財神爺開台357週年慶典今天熱鬧舉行，林明溱受邀出席遶境起駕典禮，並扶轎出巡，現場萬頭攢動，擠滿財神爺信眾，林明溱也祈求風調雨順、國泰民安、縣政順利、縣庫充盈。
林明溱表示，敦和宮主祀趙天君財神爺，神威顯赫，信眾遍布全國，也對草屯鎮民庇佑有加，民眾祈求事業、經商、求財或農民收成，都相當靈驗，是地方重要信仰中心。
林明溱說，敦和宮每年隆重舉行趙天君財神爺誕辰慶典，還有出巡遶境為草屯鎮民祈福；他也祈求在趙天君五路財神爺庇佑下，縣政及財政都順利運作，負債逐年減輕，讓縣民都富足安康。
敦和宮管委會主委林宜裕說，每年農曆3月15日是趙天君五路財神爺誕辰，廟方舉辦祝壽慶典和遶境祈福，保佑信眾賺錢順利，今年擴大慶典及遶境，同時響應環保，參拜金紙集中外運焚燒、採用環保鞭炮，還有環保志工維持整潔，將污染減到最低。1060411
(中央社)
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