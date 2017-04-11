限水停駛溝泥車 長短勺清溝省水百噸

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南部水情拉警報，嘉義市自5日起進入第一階段限水後，環保局依規定停駛沖吸溝泥車，改採傳統長短勺清理水溝，每日可節省百噸用水。

嘉義市環保局清潔隊長謝英鋒表示，嘉義市已有10多年未曾發生明顯缺水，過去雖也有水情拉警報發生，但老天爺總是適時降下甘霖，不曾影響公務用水。

但是，今年旱象嚴重，嘉義市已自4月5日起進入第一階段限水措施，自來水公司並函文各行政機關需配合水情調控，停止街道及水溝等非急需或非必要用水。

謝英鋒指出，環保局清潔隊自4月6日起，依規定停止沖吸溝泥車用水，改採傳統長短勺清理水溝，並將洗、掃街車改用焚化廠的再生水，每日可節省百噸用水。

嘉義市環保局長張志誠表示，嘉義市自第一階限水以來，環保局立即停駛溝泥車及沖吸式清溝，將等待水情警報解除後，再恢復沖吸式清溝作業，不便之處，尚祈見諒。1060411

(中央社)