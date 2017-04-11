郝龍斌：柯文哲嘴巴管不住 讓台北市丟人

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，他看到台北市長柯文哲講香港不好、新加坡不好時，「我都覺得蠻丟人的」，柯文哲嘴巴管不住，經常亂講話，讓台北市丟人。

郝龍斌下午出席縣市巡迴座談會（內湖場）時表示，他擔任8年台北市長，跟大家有深厚感情，也希望台北市往前進步，但當他看到柯文哲講香港不好、新加坡不好、印度落後、馬來西亞有問題，雖然現在他不是市長，「我都覺得蠻丟人的」，有媒體社論還以夜郎國市長形容柯文哲。

郝龍斌表示，做台北市長，代表所有市民，首都市長一言一行關於台北光榮與驕傲，還是要在台北臉上抹黑？

他說，柯文哲前陣子因為民調低，把嘴巴管緊，最近嘴巴管不住，經常亂講話，讓台北市丟人；他這兩年看柯文哲做市長，台北真的沒進步，現在城市競爭激烈，如果不大步邁進，會被別人追上。

郝龍斌表示，辦大型活動當兒戲在辦，他爭取3個活動，柯文哲辦完2個，「你們有感嗎」？當初辦花博、聽奧，台北人都知道，但大家知道去年辦世界設計大展，還有全世界自行車大會嗎？

他說，大家可能知道今年要辦世界大學運動會，有沒有把握辦好？做比說重要，說到要做到，不要天天打嘴砲，結果什麼事都沒做起來。1060411

(中央社)