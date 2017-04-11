工地材料掉落 1人無生命跡象2人待援

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(中央社記者趙麗妍台中11日電)台中南屯區豐偉路一處工地，今天下午工地天車吊送材料時，材料掉落造成3人受傷，其中1人現場已無生命跡象，另有2人待救援，台中市消防局趕赴現場救援。

台中市消防局今天下午接獲民眾報案，派遣相關救援人力前往現場救援，消防人員到場1名男子現場已無生命跡象，緊急送醫搶救。

消防局指出，另有2名工人卡在5樓位置，目前正在搶救。1060411

(中央社)