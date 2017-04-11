涉性醜聞 美阿拉巴馬州長下台

美國南方保守的阿拉巴馬州州長班特萊（Robert Bentley）今天辭職。班特萊與資深助理有染，且羞恥行徑被公諸大眾，就在國會議員啟動彈劾程序後不久，班特萊決定辭職。

法新社報導，74歲的班特萊，今天在與檢察官的協商中就觸犯兩起輕罪認罪，並被禁止再次從事公職。

曾擔任皮膚科醫生與教會執事的班特萊，在宣布辭職的記者會上說：「我去年深切誠摯地就我們的州與人民祈禱，我每天早晨都祈求智慧、引導與寬恕我犯下的過錯。」班特萊從未直接承認他與45歲政治顧問梅森（Rebekah Caldwell Mason）間的曖昧關係。

班特萊與已婚助理梅森間的關係，在班特萊結婚50年的妻子突然提出離婚後，2015年成為眾人臆測的主要話題。被班特萊解職的阿拉巴馬州最高警官將兩人私密的曖昧細節提供給媒體曝光後，醜聞於去年春爆發。

根據認罪協商，班特萊必須繳還3萬7000美元選舉基金，並執行100小時的社區服務。他因未妥善報告5萬美元競選貸款的運用而認罪，去年還拿競選經費近9000美元去支付梅森的法律費。（譯者：中央社陳亦偉）1060411

(中央社)