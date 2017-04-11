南韓國防部：切莫被韓半島危機謠言影響

南韓國防部發言人文尚均今天在例行記者會強調，不要被網上流傳的「4月韓半島危機」、「4月報復」、「金正恩亡命」等謠言所蠱惑。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，在被問及「美國如向北韓發起軍事行動是否會與南韓達成協議，或事先徵得南韓同意」時，文尚均表示，南韓和美國以緊密合作關係為基礎，一切行動都在堅固的韓美聯合防衛情況之下進行。

報導指出，文尚均重申，韓美之間透過協定實現朝鮮半島聯合防禦體系和合作，一切遵從韓美同盟精神，依照韓美同盟體系決定。1060411

(中央社)