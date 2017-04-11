春季美食登場 訴求平價實惠

隨著春天的腳步到來，台中市多家五星級飯店及餐廳紛紛推出新菜單，除了應景國際美食，如歐食漫遊美食節、日本美食祭，也有業者推出經濟實惠的「一鴨三吃」優惠方案。

清明節過後，冬天腳步漸漸遠離，台中市多家五星級飯店及餐飲業者近期推出新菜單，不只有國際美食，也有道地中式料理，而且價格親民，都是千元有找。

台中亞緻飯店異料理推出歐食漫遊美食節，副主廚何明楓表示，為了符合自然慢活的健康飲食風潮，以南法、希臘、摩洛哥等各地區的傳統烹調手法為發想，設計出一系列美味的環地中海料理，主菜包括火焰松露烤雞搭香燻培根、紐西蘭帶骨牛小排佐南法燉菜、燒烤香料羊肋排襯驚奇醬等，還有28款冷熱前菜和湯品。

台中長榮桂冠酒店咖啡廳推出「東瀛食堂－日本美食祭」，主廚將日式傳統與創新料理做結合，呈現出燒烤、蒸物、拉麵、鍋物、炸物、傳統糕點等數十道精緻日式料理，讓消費者不用出國即可品嚐日本在地風味。

台中長榮桂冠酒店行政總主廚余志雄表示，這次除了保有傳統的日本各地方的經典料理外，還有多道創新料理，要讓民眾嚐鮮又嚐新，首推「滑蛋鰻魚」，嚴選新鮮淡水鰻，再沾上些許鹹中帶甜的照燒醬，搭配滑蛋成就好滋味。

受到禽流感影響，國內鴨鵝供應減少，阿秋大肥鵝餐飲表示，目前鵝及鴨料理價格都沒調漲，旗下的茶餐廳還推出「一鴨三吃」優惠活動，內用可以減少100元，做成片皮鴨、炒鴨骨架、酸菜鴨架湯等。1060411

(中央社)