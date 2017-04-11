屏東議長挺吳敦義選總統 吳神回
參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天到屏東縣議會拜票，議長周典論說，答應支持吳敦義選黨主席的條件是希望他選2020年總統。吳敦義回答，如當選黨主席定推派最好的人選總統及立委。
吳敦義今天屏東拜票的行程，對於支持者的「高調」支持，他都用「低調」回應，上午在婦女權益講座活動中，主持人要在場參加的數百位婦女一起喊「吳主席凍蒜」，吳敦義馬上制止「不能喊吳主席」，最後，吳敦義高舉手臂與大家一起喊「吳敦義凍蒜」。
下午在屏東縣議會向屏東市基層黨員拜票時，周典論公開表態挺吳敦義，周典論表示，黨內參選黨主席的6組人馬，幾乎都有透過管道尋求他的支持，他答應挺吳敦義的條件，是希望吳敦義要代表國民黨參選2020年總統，替國民黨拿回執政權，否則支持吳敦義選黨主席就沒有意義，他認為吳敦義政壇歷練豐富，行政資歷也最完整，能讓國民黨起死回生。
一些黨員也附和周典論勸進吳敦義「選總統」，吳敦義沒有正面回應自己選不選總統，他說，如果能順利當選黨主席，一定義無反顧承擔黨的使命，並在2020年推派最好的人才代表國民黨參選總統及立委。1060411
(中央社)
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