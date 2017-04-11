雲縣府大陣仗北上 爭取前瞻經費

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濁水溪揚塵問題亟需改善。（許素惠攝）

雲林縣政府秘書長黃玉霜明日將率團北上，爭取前瞻基礎建設水環境經費，包括雲林溪、濁水溪、椬梧與北港滯洪池等整建計畫。

日前雲縣府初步獲中央核定的前瞻基礎建設計畫，有關水環境建設有雲林溪斗六橋至社口段亮點計畫6億2,000萬，椬梧滯洪池亮點計畫1億1,500萬，北港滯洪池亮點計畫17億2,260萬，小計24億5,760萬元。

但縣長李進勇認為不足，增整體排水系統清疏防洪與濁水溪攔砂綠化工程計畫，要加強低窪地區排水功能，並強化攔砂設施及綠美化工程，以解決縣域北界濁水溪日益嚴重的沙漠化問題，還有揚塵帶來影響鄰近數鄉鎮民生甚巨的懸浮微粒困擾。

李進勇強調，該兩項工程攸關縣民生命、財產安全及生活品質，不僅影響區域較廣、受益民眾也較多較迫切，期中央聽進條件較差縣市人民的心聲與期望。

(中時)