災害防救演習到春日 近500人參與

屏東縣政府與各鄉鎮市公所，為因應當前極端氣候之變遷，於汛期前做好各項防災整備工作。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府與各鄉鎮市公所，為因應當前極端氣候之變遷，於汛期前做好各項防災整備工作，並配合行政院演習訓令，今於春日鄉力里村停車場辦理「屏東縣政府106年災害防救演習」，動員相關單位近500人參與。

承辦單位消防局表示，此次演習是以土石流災害為主軸，想定遇上直撲而來的颱風為災害對象，挾帶大量豪雨引發各式災情，致使重要河道堤防破損、野溪排水圳溝堵塞、土石溢流、低窪地區嚴重淹水、禽隻死亡等相關災情，所做出適當防範與應變措施，這也是這2年縣內遭遇的災害。

消防隊指出，收容安置方面，則由縣府社會處規劃，在七佳村老人活動中心實地實物實人演練災時疏散收容安置作業，而這次災害防救演習依照災害的時序，從平時的減災整備宣導工作，到災時之緊急應變人命救助，最後的災後復原重建環境清理等，並且出動無人載具、直昇機執行偵察空拍了解受災區域情形，動員相關單位近500人參與。

(中時)