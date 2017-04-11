國中會考遇520 教育部公布因應方案

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今年國中教育會考5月20日、21日舉行，520遇到蔡英文總統就職一周年及端午節連假補班問題。教育部表示，4月14日寄出准考證前會確認考場，之後除非萬不得已，否則不會調整考場。行政院人事總處則說，端午節連假補班日從原先的5月20日改為6月3日。

今年國中會考有24萬3564人報名，比去年少了3萬1924人，是歷年來報名人數最少的一次。雖然如此，國中會考仍然是全國最多人參加的考試，在各縣市甚至大陸都有考場，一旦遇到什麼意外狀況，考試公平性將遭受質疑。

今年會考日期中，5月20日剛好遇到蔡英文總統就職一周年，在總統府附近的北一女、建中、成功高中等，到底要不要照往例設為考場，陷入兩難。

教育部國教署組長武曉霞表示，今天詢問總統府520當天凱道是否有慶祝活動，總統府說「沒有」、也未收到當天有人要前來抗議的資訊。全國試務會4月14日寄出准考證，考生可以知道會考要在那個考場考。

如果4月14日以後才傳出有團體申請520到凱道集會抗議，會考怎麼辦？武曉霞說，要再討論後，才提出因應方案，但原則上，除非萬不得已，否則不會調整考場。

教育部也在各考區與縣市政府的聯席會中，請警察單位及內政單位，會考期間，盡量不要核准考場周邊進行的集會遊行活動；如果不得以要核准，也必須要求將人數及音量管控到最低。同時，教育部也請國防部、空軍司令部、交通部民航局等單位，會考期間避免辦理防空演習，也不能低空飛航。

此外，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，連續假期補班，除非有特殊狀況，應於前一周之星期六進行。520會考日期與端午節連續假期補班日撞在一起，政府必須調整因應。

行政院人事總處表示，今年端午節連續假期是5月27日至30日，原應於前一周之星期六（5月20日）補班，惟考量當天適逢國中會考，因此將補班日調整到6月3日。

(中時)